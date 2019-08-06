Вспоминая Довлатова: Пашинян, конечно, провокатор, но…

В понедельник, в Ханкенди премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с «букетом» заявлений в широком диапазоне от популистских до просто смешных. Он, к примеру, уподобившись графу Калиостро из кинофильма «формула любви», умудрился заглянуть в грядущее, говоря конкретнее в 2050 год. Заглянув туда, он увидел армянскую армию в числе 20 сильнейших в мире, а саму РА населенную 5 миллионами человек и победившую бедность.

Комментировать весь этот бред можно только с медицинской точки зрения, констатируя неизлечимость и крайнюю запущенность состояния армянского премьера, его неистребимую склонность к галлюцинациям, природу частого появления которых еще предстоит выявить. В любом случае, остается посочувствовать всем тем, кому приходится общаться с Пашиняном. Потому, что еще польский драматург Славомир Мрожек писал о сложности дискуссии с теми, кто страдает галлюцинациями.

Но, сделал Пашинян и заявление, которое можно оценить как весьма практичное. Он заявил, что «Нагорный Карабах – неотъемлемая часть Армении». Безусловно, правы все те эксперты, что указывают – тем самым Пашинян поставил под большое сомнение смысл дальнейших переговоров по мирному урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Правы и те, кто указывает на видимый за версту популизм данного высказывания, озвучивая которое премьер-министр РА пытается заигрывать с карабахскими сепаратистами и вообще поднять свой стремительно падающий рейтинг. Наконец правы и те, кто говорит — ничего иного от Пашиняна ждать не стоило и что он, по сути, предлагает вольную интерпретацию известного и ужасного заявления второго президента РА Роберта Кочаряна о «генетической несовместимости азербайджанцев и армян».

Все это так. Пашинян действительно всячески стремится удержать власть и подмять под себя карабахских сепаратистов. И он, в рамках реализации этого своего плана, сделал провокационное заявление, делающее бессмысленным дальнейшие переговоры между Баку и Ереваном. Слишком по разному понимается путь к миру в Армении и Азербайджане. То, что предлагает нам армянская сторона, по своей неприкрытой сути, является капитуляцией.

Естественно, Азербайджан на это не пойдет. Естественно и то, что официальный Баку использует данную речь Пашиняна в качестве очередного доказательства нежелания Армении двигаться к миру. Да, Пашинян снова проявил неуважение к территориальной целостности Азербайджана, которую признает весь мир. Но, помимо констатации того очевидного факта, что это был вполне себе предсказуемый поступок со стороны премьер-министра страны-оккупанта, советую вспомнить прекрасный афоризм писателя Довлатова.

«Мы без конца ругаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить — кто написал четыре миллиона доносов?»,- писал Довлатов. И этот его афоризм заставляет и нас искать ответы на некоторые вопросы. Например на такой — как же быть с теми армянами, которые разделяют позицию Пашиняна ? Он же делает любые заявления, исходя из запросов общества, стараясь подыграть ему. И в РА есть спрос на такую провокацию, на позицию «не отдадим Азербайджану ни пяди оккупированных территорий». Что со всеми с ними делать? А ведь их – подавляющее, если не сказать абсолютное, большинство.

Идем далее. Сетуя на посещение Пашиняном Ханкенди и на озвучивание им провокационных заявлений, мы все же должны и на себя в зеркало взглянуть. Совсем недавно в Баку снова приехала певица Зара. Она выступала на фестивале «Жара». Поет она хорошо, но как же быть с тем фактом, что Зара посещала оккупированные территории Азербайджана, чему есть фотодоказательства? Как быть с теми, кто аплодировал этой певице, не возмущался ее присутствием в Азербайджане?

Как быть с нередкими, к сожалению, фактами агрессивного проявления неуважения к чувствам азербайджанцев, как это было с певцом сосо Павлиашвили, которого притащили в Баку, несмотря на то, что он признал, что не собирается ни перед кем извиняться за посещение оккупированных территорий Азербайджана? Как быть с тем, как каким-то волшебным образом из списка нежелательных лиц, посещавших «НКР», выпадали известные люди? Вспомним хотя бы итальянца Аль Бано, письма с извинениями и с признанием своей ошибки, в котором бы содержалось указание на уважение к территориальной целостности Азербайджана, общественность нашей страны так и не увидела?

Примеров можно приводить много. Суть дела от этого не изменится. Она проста — прежде, чем требовать от других уважения к Азербайджану к его суверенитету и территориальной целостности, мы сами должны быть последовательными в этих вопросах. А этого, увы, нет. Есть проявление пресловутых «двойных стандартов», от которых Азербайджан, вот в чем парадокс, страдает вот уже почти три десятка лет.