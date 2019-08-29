Вследствие пожаров в Амазонии в атмосферу в августе попало 255 млн т СО2

Масштабные очаги огня в Амазонии «cтали дополнительным стрессом для климата и природной среды Земли после июньских и июльских пожаров в Арктике». Как передает ТАСС, за первые 25 дней августа в атмосферу попало 255 млн т двуокиси углерода, сообщила в среду в Женеве Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

Она ссылается на данные службы Евросоюза по наблюдению за атмосферой «Коперник» (CAMS). ВМО отмечает, что в Амазонии было зарегистрировано почти 4 тыс. пожаров, которые «привели к высвобождению с 1 по 25 августа 255 мегатонн двуокиси углерода, а также большого количества окиси углерода». Кроме того, произошли выбросы в атмосферу таких токсичных газов, как окись азота и неметановых органических соединений. Метеорологи обращают внимание на «прямую угрозу», которую огонь и подобные выбросы представляют для коренного населения региона.

«Пожары в Амазонии последовали за беспрецедентными июньскими и июльскими пожарами в Сибири и в районах Арктики, Гренландии и Аляски», — напоминает ВМО. В настоящее время помимо Амазонии широкомасштабные очаги огня зафиксированы в странах южного тропического пояса Африки, в частности, в Анголе.

Наблюдения со спутников Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) США, говорится в сообщении ВМО, подтвердили, что с точки зрения масштабов лесных пожаров в Бразильской Амазонии 2019 год является «активным, но не беспрецедентным». Специалисты, сравнив нынешнюю ситуацию с тем, что происходило в прошлые годы, пришли к выводу, что сейчас огненная стихия в этом регионе проявила себя сильнее, чем в любой из последних 10 лет.

Эксперты напоминают, что засухи в Амазонии в прошлом «играли большую роль, усугубляя пожары». Вместе с тем, по мнению специалистов Европейского космического агентства и NASA, «время и место возгораний, зафиксированных в 2019 году в начале сухого сезона», в большей степени указывают на расчистку территории, чем на последствия региональной засухи.

Масштабные лесные пожары охватили территорию Бразилии, Боливии и Парагвая. По данным бразильского Национального института космических исследований, с января по август пожары уничтожили более 1,8 млн га лесов Амазонии.