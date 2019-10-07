Вслед за Трампом и сенаторы пригрозили Турции

Американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) в понедельник пригрозил Турции санкциями, если она «вторгнется в Сирию», и приостановкой членства в НАТО в случае атак на курдов.

По словам Грэма, он только что обсудил ситуацию в Сирии с сенатором Крисом Ван Холленом (демократ от штата Мэриленд). «Мы внесем двухпартийный [законопроект] о санкциях против Турции, если они вторгнутся в Сирию, мы также призовем к приостановке членства в НАТО, если они атакуют курдские силы, которые помогали США в уничтожении ИГ», — написал Грэм у себя в Twitter.

| 2019-10-07T22:34:14+00:00 7 октября 2019, 23:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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