Вслед за Трампом и сенаторы пригрозили Турции

Американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) в понедельник пригрозил Турции санкциями, если она «вторгнется в Сирию», и приостановкой членства в НАТО в случае атак на курдов.

По словам Грэма, он только что обсудил ситуацию в Сирии с сенатором Крисом Ван Холленом (демократ от штата Мэриленд). «Мы внесем двухпартийный [законопроект] о санкциях против Турции, если они вторгнутся в Сирию, мы также призовем к приостановке членства в НАТО, если они атакуют курдские силы, которые помогали США в уничтожении ИГ», — написал Грэм у себя в Twitter.