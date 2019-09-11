Вслед за Болтоном подали в отставку трое его помощников

Трое сотрудников американской администрации, работавших вместе с отправленным в отставку помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, также подали в среду заявления об увольнении. Об этом сообщило агентство Reuters.

Согласно его данным, в отставку подали официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки, директор по коммуникациям помощника президента Сара Тинсли, а также Кристин Самуэлян, занимавшаяся составлением графика Болтона. (ТАСС)