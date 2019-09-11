Вслед за Болтоном подали в отставку трое его помощников

Трое сотрудников американской администрации, работавших вместе с отправленным в отставку помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, также подали в среду заявления об увольнении. Об этом сообщило агентство Reuters.

Согласно его данным, в отставку подали официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки, директор по коммуникациям помощника президента Сара Тинсли, а также Кристин Самуэлян, занимавшаяся составлением графика Болтона. (ТАСС)

| 2019-09-11T23:44:48+00:00 12 сентября 2019, 02:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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