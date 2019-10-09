Всемирный банк ухудшил прогнозы по росту ключевых экономик мира — США, еврозоны и Китая

«Поступающие данные говорят о том, что рост в США, вероятно, замедлится в связи с ростом торговых пошлин и неопределенности экономической политики, которая оказывает давление на инвестиции», — отмечают экономисты ВБ.

Рост экономики еврозоны в текущем году ожидается на уровне 1,1% (1,2% в июньском прогнозе), в 2020 году он также составит 1,1% (1,4% ранее), а в 2021 году ускорится до 1,2% (1,3% в предыдущем прогнозе).