Всемирный банк поддерживает повышение налога на импорт сигарет

Всемирный банк поддерживает повышение налоговых ставок на импорт табака и табачных изделий.

Об этом сообщил менеджер ВБ по Азербайджану Навид Хасан Нагви.

По его словам, повышение налогов на импорт сигарет является положительным шагом с точки зрения охраны здоровья, а также доходов людей.

«Налоговые ставки на импорт сигарет в Азербайджане ниже, чем в странах региона. Думаю, этому следует уделять больше внимания. В ряде стран налоги на импорт сигарет составляют 40-50% их стоимости. Азербайджан несколько отстает в этом вопросе», — сказал Нагви.