Всем кандидатам-самовыдвиженцам в 43-м округе Москвы отказано в регистрации

Мосгоризбирком отказал в регистрации всем кандидатам по 43-му избирательному округу Москвы, которые подали документы на выборы в Мосгордуму как самовыдвиженцы. Об этом сообщила пресс-служба избиркома.

Наиболее распространенная причина отказа — большое количество недействительных подписей в поддержку кандидатов, которое превышает максимально допустимый уровень брака в 10 процентов. Кроме того, Мосгоризбирком выявил ошибки в предоставленных кандидатами документах.

Решение Мосгоризбиркома означает, что в выборах по 43-му округу будут участвовать лишь три кандидата от парламентских партий. Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября.