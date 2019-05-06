Всех организаторов терактов в Шри-Ланки задержали или уничтожили

Власти Шри-Ланки объявили о задержании или уничтожении всех предполагаемых организаторов терактов, которые прошли в стране 21 апреля, а также всех лиц, которые были непосредственно связаны с организацией этих взрывов. Об этом заявил исполняющий обязанности главного инспектора полиции страны Чандана Викрамаратна, сообщает ТАСС.

И.о. главного инспектора полиции Шри-Ланки также сообщил, что силы безопасности страны конфисковали в ходе операций против экстремистов материалы для изготовления бомб, которые они намеревались использовать для организации терактов в будущем.

| 2019-05-07T00:47:19+00:00 7 мая 2019, 07:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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