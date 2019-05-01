Все упирается в финансы или почему в регионах мало детских ресурсных центров?

«За последние годы в Азербайджане возросло число детей, подвергшихся насилию», — заявила 30 апреля исполнительный директор неправительственной организации «Надежное Будущее» Кямаля Ашумова. По мнению Кямали Ашумовой рост числа подвергающихся насилию детей в регионах связан с отсутствием центров социального обслуживания, куда бы могли обратиться семьи и дети.

Почему в регионах Азербайджана нет центров социального обслуживания, куда могли бы обратиться дети, которые подверглись насилию?

С этим вопросом мы обратились к руководителю пресс- службы Государственного комитета по проблемам семьи, детей и женщин Эльгюну Сафарову. «Госкомитетом в 11 регионах страны созданы центры поддержки инвалидов и детей. В этих центрах дети, которые подверглись насилию, обеспечиваются психологической и юридической поддержкой», — заявил он #.

На вопрос, почему только в 11 регионах, глава пресс- службы дал следующий ответ: «Все упирается в финансы. Для открытия новых центров необходима финансовая поддержка. Также нужно подготовить психологов, которые будут работать в этих центрах».

«Раньше за счет грантов, выделенных различными международными организациями, в большинстве регионов действовали ресурсные центры неправительственных организаций, которые занимались оказанием помощи детям-жертвам насилия. Но после введения в законодательство ряда изменений, международные организации были лишены возможности оказывать помощь местным НПО. Поэтому ресурс-центры прекратили свою деятельность», — сообщила # руководитель Союза детей Азербайджана Камаля Агазаде. По мнению председателя Союза детей, в Азербайджане в восьми из десяти семей совершается насилие в отношении несовершеннолетних.

Согласно докладу Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО/UNESCO) от 24 января 2019 года, в Азербайджане каждый четвертый ученик начальных классов в возрасте 9-10 лет подвергается травле и преследованию. (media.az/society/1067723866/ucheniki-nachalnyh-klassov-v-azerbaydzhane-podvergayutsya-travle-mediaaz-podnimaet-problemu-bullinga).

Наверное, если бы не изменения в законодательстве, НПО могли бы совместно с государственными структурами участвовать в оказании помощи детям ставшим жертвами насилия. И центров было бы больше и детям помогли бы …