Все участники группы Her’s погибли в аварии

Все участники британской группы Her’s погибли в США.

Об этом сообщается на Facebook-странице музыкального лейбла Heist Or Hit.

«С огромной грустью и сожалением мы сообщаем вам, что участники ливерпульской группы Her’s — Стивен Фицпатрик, Одун Ладинг и их тур-менеджер Тревор Энгельбрекстон — трагически погибли в дорожно-транспортном происшествии утром в среду, 27 марта, во время поездки на концерт в город Санта-Ана, Калифорния. Наши сердца разбиты», — говорится в публикации.

Отмечается, что музыканты были в своем втором туре по Северной Америке и отыграли там 19 концертов.

«Этот дуэт был одной из самых любимых и перспективных групп Великобритании», — заявили представители лейбла.

Дрим-поп-коллектив начал набирать популярность в 2016 году. В августе 2018 года у артистов вышел дебютный альбом Invitation To Her’s.(РИА Новости)

| 2019-03-29T20:54:17+00:00 30 марта 2019, 05:49|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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