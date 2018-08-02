Все пути ведут в Вашингтон…

Сегодня ровно 100 дней, после досрочных президентских выборов в Азербайджане, которые состоялись 24 апреля. И следует, наверное, обернувшись назад посмотреть и прикинуть в уме, куда взял путь Азербайджан в новый президентский срок Ильхама Алиева. Хотя в Азербайджане нет такой практики, как в США, где общество, эксперты, журналисты начинают анализировать первые результаты работы своего президента, тем не менее, думаю, что в данном случае, прошедшие 100 дней дают все основания переосмыслить и понять, в какую сторону страна будет развиваться.

После выборов, как это полагается по традиции последних лет, президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Турцию, где встретился со своим турецким коллегой Эрдоганом. Кстати отметим сразу, что после победы Эрдогана на президентских выборах, он тоже в первую очередь посетил Азербайджан. Во взаимоотношениях двух стран, как заявляют официальные лица страны: все налажено, и все очень хорошо.

Но сразу после визита в Турцию, президент Азербайджана посещает Великобританию. Стоит отметить, что данный визит не был анонсирован, а потому вызвал слишком много конспирологических умозаключений. Но в результате визита и встречи Ильхама Алиева с Терезой Мэй, Азербайджан подписал множество экономических соглашений, касающихся в основном энергетической сферы.

В условиях, когда Британия вышла из ЕС, и сейчас является отдельной политической и экономической единицей, договариваться по новым условиям с правительством Мэй, как бы не было необходимости. Данный визит был показательным. После Турции сразу в Великобританию, должно было означать, что скоро наступит потепление в отношениях Запада и Азербайджана.

Следующий визит президент Азербайджана совершает в Брюссель на саммит НАТО, где проводит отдельную встречу с главой ЕС Жан-Клод Юнкером. Примечательно то, что и тут местные и иностранные СМИ не знали о поездке президента на саммит. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного брифинга с президентом Ильхамом Алиевым.

В этом коротком временном промежутке (перед визитом президента Азербайджана в Брюссель) в стране начали происходить странные вещи. То блэкаут, погрузивший всю страну во тьму, потом сразу начинаются «гянджинские события», где стреляют в главу исполнительной власти, а затем на митинге убивают двух полковников МВД. Странно, не так ли? Тем не менее, все эти события не поколебали стабильность и стойкость страны, наоборот показали, что какие-то силы недовольны взятым Азербайджаном курсом, что лишний раз подтверждает правильность данного курса.

После всех этих событий, в Азербайджан с официальным визитом прибыл президент Италии. У Азербайджана с Италией особые отношения. Во-первых, Италия занимает первое место по товарообороту с Азербайджаном. Во-вторых, газовые трубопроводы Азербайджана TAP и TANAP направлены в Италию, а оттуда уже в центральную и южную Европу. Теперь, когда проекты входят в завершающую стадию, некоторые политические силы в Италии, такие как партия «Пять Звезд», саботируют проект, организовывают митинги, поднимают этот вопрос в парламенте Италии.

Надо отметить, что партия «Пять Звезд» отличается своими политическими взглядами. Она открыто выступает с пророссийскими заявлениями, что наводит на мысль, что партия, так или иначе, связана с Москвой. Все радикальные выступления этой итальянской партии, саботирующие проект TAP, с большой долей вероятности финансируются из Кремля, так как данный проект является прямым конкурентом Южного потока, который осуществляет Москва.

Переговоры с президентом Италии проходили в достаточно дружественной форме, на первый взгляд. Но за кулисами, как стало известно СМИ, Азербайджан жестко поставил вопрос: в случае отказа от проекта, Италии придется заплатить компенсацию в размере 19 миллиардов евро. Параллельно с этим премьер-министр Италии на встрече с президентом США Трампом выразил надежду, что Италия сможет построить Трансадриатический газопровод (ТАР), который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу.

Сразу после завершения визита президента Италии, глава Азербайджана едет во Францию на переговоры с Эммануилом Макроном. В рамках визита Ильхам Алиев встречается с крупными французскими предпринимателями, где подписывает ряд выгодных экономических проектов на 2 миллиарда, а также обсуждает усилия Парижа в урегулировании карабахского конфликта.

Между этими событиями, мы стали свидетелями конфликта Трампа с ЕС, то он не доволен тем, что члены НАТО не платят 2% своего ВВП, то он ведет торговые войны с ЕС, где стороны обложили пошлинами ряд товаров поступающих из ЕС в США и наоборот. В Хельсинки состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, в рамках которой обсуждался широкий спектр вопросов, касающихся также и политики США на постсоветском пространстве, Ближнем Востоке и в частности Сирии.

Справедливости ради надо отметить, что сегодня самой влиятельной страной Европы является Германия, которая экономически задавила все страны ЕС и конвертировала экономическое преимущество в политическое. Несмотря на то, что Франция, самая большая страна в Западной Европе, ядерная держава, даже она находится под экономическим, а порой и политическим воздействием Берлина. Именно с Берлином никак не может справиться даже Дональд Трамп. Поэтому выстраивать отношения Азербайджану с Германией обязательно нужно. И государственному каналу Аз.ТВ следовало бы прекратить глупую пропаганду в стиле приснопамятных советских времен о том, что Германия на краю пропасти.

Как сообщают местные и зарубежные СМИ, в конце августа канцлер Германии Ангела Меркель с официальным визитом посетит Азербайджан. Если Баку хочет выстроить гладкие отношения с ЕС, то для начала ему надо договориться с Берлином, тут на первый план выходит экономическое сотрудничество, и открытие своего рынка для Германии. Только в этом случае, можно будет решить все недопонимание между Азербайджаном и «западным клубом».

Обострение в отношениях Азербайджана и ЕС, особенно с США, в основном связаны с существующими в стране проблемами со свободой слова и политзаключенными.

Между тем, как отмечает агентство Turan, ссылаясь на достоверные источники, идет подготовка мер и шагов по освобождению большого числа политзаключенных.

«Речь идет о судебных решениях или большом помиловании, которое может быть приурочено к Гурбан байрамы, отмечаемому 22 августа. В принятии данного решения большую роль сыграли встречи Алиева во время недавнего визита во Францию и ранее проведенные им переговоры в Брюсселе с руководством Евросоюза», — говорится в сообщении агентства.

Агентство также отмечает, что вопрос о политзаключенных уже превратился в некую красную линию в отношениях международного демократического сообщества с Азербайджаном, и наносит властям большой вред.

«Стало очевидным, что если не будут предприняты кардинальные шаги по освобождению политзаключенных, это будет создавать серьезный дискомфорт в отношениях Баку с Западом. Тем более, что в ПАСЕ и других структурах Совета Европы этот вопрос вновь актуализировался. С другой стороны, в свете последних событий на Южном Кавказе, Азербайджану нужны реальные шаги, чтобы показать приверженность демократическим ценностям, не меньше своих соседей».

Учитывая все эти моменты, можно сказать, что Азербайджан сейчас идет на сближение с Западом, а потому готов пойти на уступки и отпустит тех, кого на Западе считают политзаключенными.

Встречи с главами Британии, Италии, Франции, ЕС, а в скором времени и Германии, говорят о том, что Азербайджан идет на сближение с «западным клубом». Но так как на сегодня самой важной страной Запада является США, Баку придется договариваться с Вашингтоном отдельно.

Как показывают последние события, скорее всего осенью состоится встреча Ильхама Алиева и Дональда Трампа, которая станет прорывной и поставит точку в комбинационной политике президента Ильхама Алиева в отношениях с западными странами.

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