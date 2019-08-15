Все протестующие покинули зал прилетов аэропорта Гонконга

В понедельник и во вторник администрация аэропорта была вынуждена отменить сотни рейсов после того, как демонстранты оккупировали залы прилетов и вылетов. Во вторник ночью между полицией и протестующими произошли столкновения, полиция применила перцовый газ для разгона толпы возле аэропорта. В среду ситуация несколько стабилизировалась, аэропорт начал постепенно восстанавливать работу.