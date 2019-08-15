Все протестующие покинули зал прилетов аэропорта Гонконга

Все демонстранты, которые в среду продолжали сидячую демонстрацию в зале прилетов международного аэропорта Гонконга, ушли, территория полностью очищена от самодельных баррикад и листовок, передает РИА Новости.
В среду утром администрация аэропорта получила судебное постановление, запрещающее проводить протесты и демонстрации на территории аэропорта за исключением специально отведенных двух зон в дальних концах зала прилетов. В одной из зон в среду до поздней ночи по-прежнему оставались десятки протестующих, разложив плакаты, листовки и установив баррикады из тележек.
В четверг утром аэропорт восстановил обычный режим работы по отправке и приему рейсов, однако специальный режим по доступу на территорию аэропорта по-прежнему сохраняется. Вход разрешается только пассажирам с действительными билетами и документами, удостоверяющими личность.
| 2019-08-15T10:14:14+00:00 15 августа 2019, 10:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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