Все проблемы с Россией практически решены, заявил Лукашенко

Александр Лукашенко заявил, что практически все проблемы в отношениях с Россией «решены в более или менее приемлемом варианте», сообщает РИА Новости.

Как сообщается на официальном сайте президента Беларуси, это прозвучало на совещании о социально-экономическом развитии страны в 2019 году и подходах к развитию интеграционных направлений.

«Есть небольшие вопросы, о которых мы россиянам всегда говорили: это поставки нашей сельскохозяйственной, пищевой и другой продукции на рынки Российской Федерации. Но они не носят критического характера», — сказал белорусский лидер.

По словам Лукашенко, он договорился с Владимиром Путиным, что «эти позорные вопросы надо снимать, чтобы они больше никогда не стояли в повестке дня наших переговоров на высшем уровне».

Президент Беларуси также добавил, что остаются определенные проблемы в сфере автоперевозок. По его словам, в этой области Минск сотрудничает с Москвой на менее выгодных условиях, чем Варшава и Вильнюс.

Но и это, по его мнению, «недостойные для обсуждения президентов» вопросы, которые можно решить «элементарно».

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