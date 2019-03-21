Все послы ЕВРО-2020 объявлены

УЕФА объявил имена всех послов чемпионата Европы-2020, матчи которого пройдут также в столице Азербайджана.

В этот состав вошли такие известные звезды европейского футбола, как Андрей Аршавин (Россия), Ангелос Харистеас, Антониос Никополидис (оба – Греция), Деку, Луиш Фигу, Манише, Нуну Гомеш, Рикардо Карвалью, Витор Байя (все – Португалия), Алессандро дель Пьеро, Джанлука Дзамбротта (оба – Италия), Марсело Десайи, Юрий Джоркаефф, Тьерри Анри, Кристиан Карамбе, Робер Пирес, Давид Трезеге (все – Франция), Рууд Гуллит, Патрик Клюйверт, Кларенс Зеедорф (все – Голландия), Юрген Клинсманн, Лотар Маттеус (оба – Германия), Хенрик Ларссон (Швеция), Брайан Лаудруп, Петер Шмейхель (оба – Дания), Стив Макманаман, Майкл Оуэн, Алан Ширер (все – Англия), Гаиска Мендьета, Карлес Пуйоль, Хаби Алонсо, Хави Эрнандес (все – Испания), Карел Поборски, Владимир Шмицер (оба – Чехия).

Напомним, что матчи ЕВРО-2020 пройдут в 12-ти городах: Амстердам, Баку, Бильбао, Будапешт, Бухарест, Дублин, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург.

Бакинские встречи пройдут на Олимпийском стадионе.