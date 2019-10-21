Все курды в Сирии должны быть вписаны в конституцию, заявил Лавров

«У нас есть наша позиция, которую мы открыто продвигаем и считаем оптимальной в нынешней ситуации, которая заключается в том, чтобы достичь ситуации, когда все структуры курдов на сирийской территории будут прочно вписаны в правовое поле САР, сирийской конституции, чтобы на территории САР не было незаконных вооруженных формирований и чтобы с сирийской территории не исходила какая-либо угроза безопасности Турецкой республики, равно как и других государств», — заявил министр на пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, главой МИД Болгарии Екатериной Захариевой.(РИА Новости)