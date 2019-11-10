Все косатки и белухи отпущены из «китовой тюрьмы» в Приморье

Из «китовой тюрьмы» в Приморье отпущена последняя партия белух, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) в воскресенье, 10 ноября. В бухте Успения Лазовского района Приморского края выпустили в естественную среду обитания 31 белуху, после чего в бухте Средней, получившей ранее название «китовая тюрьма», не осталось морских млекопитающих.

Работа по освобождению белух и касаток началась летом. Специалисты в соответствии с поручением президента и правительства России провели подготовку млекопитающих к возвращению в дикую природу. Операция по выпуску последней группы животных началась 5 ноября. «Несмотря на сложность организации этой уникальной в своем роде работы, благодаря профессионализму, колоссальным усилиям и ответственному отношению всех участников операции все выпуски прошли успешно», — отмечает ВНИРО. (Русская Служба DW)