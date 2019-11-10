Все косатки и белухи отпущены из «китовой тюрьмы» в Приморье

Из «китовой тюрьмы» в Приморье отпущена последняя партия белух, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) в воскресенье, 10 ноября. В бухте Успения Лазовского района Приморского края выпустили в естественную среду обитания 31 белуху, после чего в бухте Средней, получившей ранее название «китовая тюрьма», не осталось морских млекопитающих.

Работа по освобождению белух и касаток началась летом. Специалисты в соответствии с поручением президента и правительства России провели подготовку млекопитающих к возвращению в дикую природу. Операция по выпуску последней группы животных началась 5 ноября. «Несмотря на сложность организации этой уникальной в своем роде работы, благодаря профессионализму, колоссальным усилиям и ответственному отношению всех участников операции все выпуски прошли успешно», — отмечает ВНИРО. (Русская Служба DW)

| 2019-11-10T15:45:52+00:00 10 ноября 2019, 16:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss