ВС Южной Кореи сохраняют повышенную боеготовность из-за ракетных пусков КНДР

Вооруженные силы Республики Корея сохраняют повышенный уровень боеготовности в связи с ракетными пусками КНДР. Об этом заявил министр национальной обороны страны Чон Гён Ду, выступая в понедельник на конференции по вопросам безопасности в Сеуле, передает РИА Новости.

«Северная Корея нагнетает военную напряженность, совершив серию ракетных пусков и используя агрессивную риторику в отношении Юга. Южнокорейские военные сохраняют высокий уровень боеготовности совместно с коллегами из США, поддерживая при этом дипломатические усилия правительства», — подчеркнул министр.

Он призвал все соседние страны приложить усилия для восстановления взаимного доверия и сотрудничества, упомянув о торговом противостоянии Сеула и Токио, а также якобы совершенном в июле российскими военными самолетами нарушении воздушного пространства Республики Корея.

«Южная Корея приложит все усилия для укрепления сотрудничества с другими странами для установления прочного мира в Восточной Азии и денуклеаризации Северной Кореи», — добавил Чон Гён Ду.

КНДР провела 24 августа испытание новой ракетной пусковой установки под наблюдением лидера страны Ким Чен Ына. Военные Южной Кореи сообщили, что ракеты пролетели около 380 км в сторону Японского моря. Это уже девятый по счету пуск, осуществленный Пхеньяном в этом году.