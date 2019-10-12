ВС Турции установили полный контроль над одним из крупных районов на севере Сирии

ВС Турции установили полный контроль над одним из крупных районов на севере Сирии — Рас-эль-Айн, пишет в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в настоящее время в районном центре идет редкая перестрелка между террористами и ВС Турции.

По данным СМИ, штаб-квартира террористов в районе уничтожена.

Отметим, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии.

По его словам, новая антитеррористическая операция на севере Сирии проводится под названием «Источник мира» (Barış Pınarı).

Глава государства заявил, что Турция полностью уничтожит очаги терроризма на севере Сирии.

Напомним, что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что накануне новых военных операций ВС Турции на севере Сирии американские военные начали покидать данный регион.

Ранее глава турецкого государства заявил, что Турции придется создать зону безопасности на севере Сирии самостоятельно.

«Турция больше не может ждать кого-либо для создания зоны безопасности на севере Сирии», — сказал глава государства.

Эрдоган отметил, что создание зоны безопасности не будет легким делом, но вооруженные силы страны справятся с этой трудной задачей.