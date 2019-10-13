ВС Турции нейтрализовало 480 террористов в рамках операции в Сирии

Число террористов РПК/ PYD-YPG, нейтрализованных ВС Турции с момента начала операции «Источник мира» (Barış Pınarı), достигло 480, сообщает Trend.

В заявлении Минобороны Турции отмечается, что в течение ночи с помощью наземных и воздушных средств огневой поддержки и БПЛА операция была успешно продолжена.

«Число нейтрализованных террористов достигло 480», — говорится в сообщении минобороны.

Отметим, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии.

По его словам, новая антитеррористическая операция на севере Сирии проводится под названием «Источник мира» (Barış Pınarı).

Глава государства заявил, что Турция полностью уничтожит очаги терроризма на севере Сирии.