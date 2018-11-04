ВС Армении снизили интенсивность обстрела азербайджанских территорий

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 28 раз.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте министерства обороны Азербайджана.

Позиции азербайджанской армии были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Тагыбейли, Баш Карвенд, Сейидли, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Гобу Дилагарда, Карвенд Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района.

Обстрел велся также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов (ru.sputnik.az).

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