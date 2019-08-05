ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 19 раз, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селe Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селe Чинари Бердского района, и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Кемерли, Гушчу Айрым, Мезем и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Коханеби, Агбулаг Товузского района, и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Джевахирли, Мерзили Агдамского района, Гараханбейли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского района.

| 2019-08-05T10:47:11+00:00 5 августа 2019, 12:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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