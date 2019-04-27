ВС Армении нарушили режим прекращения огня 24 раза

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза, об этом сообщает министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района и в селе Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Кемерли, Гаймаглы Газахского района, в селе Асрик Джырдахан Товузского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Немирли, Джевахирли, Юсифджанлы Агдамского района, Гараханбейли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Джебраильского районов.