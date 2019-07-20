Вряд ли что получится…

В последние дни Молдова взбудоражена сообщением о возможном приезде в страну – для работы в новой правящей команде – экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Украины Михеила Саакашвили.

Активно обсуждается тема приглашения Саакашвили в качестве приближенного к премьер-министру советника для помощи в проведении реформ. Это притом, что его партия «Рух нових сил» сейчас готовится к воскресным выборам в Украине.

Первой эту информацию озвучила сама новый премьер-министр Молдовы Майя Санду. Недавно, будучи в Киеве, она встретилась с Саакашвили, с которым знакома давно, и имела с ним беседу. Теперь же она заявила о намерении обратиться к экс-президенту Грузии с просьбой о помощи в проведении реформ в стране. Об этом она сказала в интервью кишиневскому изданию Cotidianul.

«Мы ведем переговоры со специалистами периода правления Саакашвили. Мы разрабатываем проекты по реформированию системы юстиции. Господин Саакашвили на данный момент участвует в предвыборной кампании в Украине, и он очень занят, но до конца августа у нас будут переговоры на эту тему», – заявила она.

Причем, когда Майя Санду рассказывала о возможном прибытии Михеила Саакашвили и членов его команды, она заявила, что экс-президент Грузии и его советники могут участвовать в реформировании системы юстиции. Премьер-министр считает, что команда Саакашвили даст «квалифицированные советы, как реформировать молдавскую систему юстиции и прокуратуры».

Однако, если судить по высказываниям самого Саакашвили, он видит ситуацию гораздо шире. Экс-президент Грузии заявил, что Молдове необходима всеобъемлющая реформа всех государственных структур, и его команда будет рада помочь в этом новому молдавскому правительству.

«Необходимо реформировать не только полицию, все государственные структуры должны быть реформированы: прокуратура, полиция, судебная система, налоговая система, таможенная система и т.д. Реформы должны быть комплексными, не получится, если брать только отдельные области», — сказал он.

Кстати, отметим, что в начале июля правительство Молдовы разрешило назначать на должность генерального прокурора иностранцев. Во время заседания Кабинета министров обсуждались изменения к закону «О прокуратуре», и глава Кабмина Майя Санду предложила, чтобы исполняющим обязанности генпрокурора мог быть назначен гражданин иностранного государства. Министры инициативу поддержали.

Вопрос, однако, в том, сможет ли Саакашвили, в случае его согласия помочь, получить это, или какое-то другое, более-менее значимое место в новом правительстве Молдовы? Невзирая на горячее желание и веру в него самого премьер-министра Майи Санду, не стоит забывать, что новая власть в этой республике коалиционная. То есть, наряду с прозападными партиями правой оппозиции (которые возглавляют Санду и новый глава МВД Андрей Нэстасе) к власти пришла и прокремлевская Партия социалистов президента Игоря Додона и спикера парламента Зинаиды Гречаны. А зная об отношении к Саакашвили со стороны своих партнеров в Москве, они, очевидно, станут препятствовать появлению в Молдове этого политика и членов его реформаторской команды. Кстати, сам президент Додон об этом уже высказался. «Пока я президент, а поддерживающая меня Партия социалистов входит в правящую коалицию, на ключевые должности в руководстве страны будут продвигаться только молдавские граждане. В противном случае мы превратимся в государство с внешним управлением. Как показывает опыт некоторых стран, ничего хорошего в этом нет. Уверен, большинство молдавских граждан согласятся со мной», – сказал Игорь Додон.

Грубо говоря, это значит, что социалисты предпримут все от них зависящее, чтобы во властных структурах Молдовы не появился ненавистный Путину Саакашвили.

А когда половина властной команды заранее заявляет о намерении сопротивляться, считай, на этой перспективе можно смело ставить крест. Ведь, вспомним, даже в Украине Саакашвили не позволили реализовать то, что он с успехом воплотил в Грузии. А там ситуация была куда как дружелюбнее. Там у власти оказался финансовый спонсор Евромайдана — бывший глава МИД, олигарх, и однокурсник Саакашвили по факультету международных отношений Петр Порошенко. Однако уже спустя год выяснилось: все, что было нужно новому правителю – это избавиться от прямого диктата Москвы и начать постепенный дрейф в сторону Запада. Но! Не разрушая при этом давно сложившуюся порочную систему олигархически-кланового правления, и коррупционные схемы в госаппарате. Саакашвили оказался обманут и предан президентом-«реформатором». За то, видимо, украинцы и не переизбрали Порошенко.

А Молдова страна небольшая и, как и Грузия, по большей части аграрная — там Саакашвили было бы легче и привычнее проводить свои реформы. Но все упирается в вопрос кадров. Даже попади он в правительство, социалисты на низовых уровнях постараются саботировать все его прогрессивные начинания. Ничего не поделать, таков удел страны, власть в которой о двух головах, смотрящих в диаметрально противоположные стороны.