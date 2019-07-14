Врио главы Госфискальной службы Украины уволился по требованию Зеленского

Исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы Украины Александр Власов подал в отставку. Об этом он сообщил на странице в Facebook.

Власов сообщил о своем увольнении после того, как президент страны Владимир Зеленский отчитал его за неумение управлять находящимися в подчинении людьми. Украинский лидер призвал главу службы освободить занимаемую должность.

Как отметил Власов, в понедельник, 15 июля, он направит заявление об уходе в Кабинет министров Украины.

Причиной недовольства Зеленского стало распространение Власовым ложных сведений об увольнении глав таможенных служб нескольких областей. Как выяснилось позднее, сотрудники служб просто были в отпуске (aif.ru)

| 2019-07-14T21:42:43+00:00 14 июля 2019, 21:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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