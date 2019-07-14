Врио главы Госфискальной службы Украины уволился по требованию Зеленского

Власов сообщил о своем увольнении после того, как президент страны Владимир Зеленский отчитал его за неумение управлять находящимися в подчинении людьми. Украинский лидер призвал главу службы освободить занимаемую должность.

Как отметил Власов, в понедельник, 15 июля, он направит заявление об уходе в Кабинет министров Украины.

Причиной недовольства Зеленского стало распространение Власовым ложных сведений об увольнении глав таможенных служб нескольких областей. Как выяснилось позднее, сотрудники служб просто были в отпуске (aif.ru)