Ври, да не завирайся

В Бишкеке завершился саммит глав государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. На первый взгляд, слет первых лиц этого не очень-то действенного прокремлевского военного объединения прошел по привычной схеме – говорилось, как обычно, не о себе, а об «ухудшении обстановки в сфере международной безопасности». На этом же было заострено внимание в итоговом заявлении: «Растет число очагов напряженности и конфликтных зон… Ситуация в различных регионах — на ближнем Востоке, в Северной Африке, в зоне Персидского залива и в Афганистане, продолжает оставаться источником угроз международной безопасности».

Однако отдельный фурор на мероприятии произвел своим выступлением премьер-министр Армении. Пашинян, кстати, обратил внимание на проблемы, более касающиеся постсоветских стран, но вот то, как он подал их, требует отдельного рассмотрения.

Начал он с заявления, что Армения намерена и впредь вносить свой вклад в дальнейшее повышение эффективности ОДКБ и укрепление ее международного авторитета. Но далее вдруг повернул к карабахской проблеме, выразив уверенность, что «воинственные устремления абсолютно бесперспективны и нет альтернативы мирным переговорам и мирному решению проблемы». Сразу после чего сообщил коллегам, что позиция руководства Азербайджана опасна не только для Южного Кавказа, но и для безопасности стран-членов ОДКБ.

Прозвучало это явно весьма странно, если учесть, что абсолютное большинство из присутствовавших составляли лидеры тех постсоветских государств, которые настроены абсолютно лояльно к действующему в Азербайджане режиму, которые имеют давние взаимовыгодные экономические и иные отношения с нашей страной.

«Думаю, что новая эскалация оставит катастрофические последствия не только в регионе Южного Кавказа, но и за его пределами. Азербайджан, находясь в состоянии войны, может стать удобным трамплином для исламских экстремистов, которые, потеряв влияние в Сирии, будут искать новые территории для своей деятельности. При этом Азербайджан — очень удобная географическая платформа, посредством которой экстремисты могут развернуть свою деятельность по всем направлениям — на юг, север, запад и восток», — сказал премьер-министр Армении.

Весьма смелый полет фантазии, надо признать. Как известно, под «исламскими экстремистами» во всем мире давно подразумеваются радикально настроенные последователи ваххабитской секты суннитского направления ислама. Именно они являются причиной очагов напряжения в Сирии, Ираке, ряде других стран. Они же стоят за терактами в Европе, США и России. Но вот в преимущественно шиитском Азербайджане для них как раз нет широкой почвы для разворачивания своей дальнейшей деятельности. В этом смысле Азербайджан, даже по сравнению с такими суннитскими членами ОДКБ, как Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан являет собой некое исключение на всем постсоветском пространстве.

Быть может, Пашинян не особо в курсе этой темы? Или же считает, что лидеры постсоветских стран, большинство из которых правит республиками с преимущественно мусульманским населением, не знают об этих внутрирелигиозных особенностях? Если второе, тогда это, по меньшей мере, наивная попытка обмануть своих визави.

По всей видимости, на эту заведомую ложь Пашинян решился ради того, чтобы мягко подвести коллег к излюбленной для армян в последние годы теме — усилению военно-технического оснащения ВС Азербайджана. Он заявил, что ОДКБ имеет все необходимые возможности для предотвращения новой эскалации вокруг Нагорного Карабаха. По его словам, для избежания всех описанных им кошмаров страны ОДКБ, исходя из интересов сохранения безопасности, должны все обращения Азербайджана за приобретением новых вооружений оставлять безответными. Вот такой нехитрый итог после многословного возведения тени на плетень.

Надо сказать, что на сей раз аргументация сильно подвела обычно весьма красноречивого и убедительного Пашиняна. Видно, из-за того, что он решил построить ее на лжи.

Мало того, что распознать ее ничего не стоило гораздо более искушенным политикам, оказавшимся за одним столом с армянским премьером, так еще смешно было бы, если, повинуясь призыву Пашиняна, тот же президент Лукашенко вдруг решился бы отказаться от миллионов в твердой валюте, которые приносят в бюджет Республики Беларусь ее оружейные заводы, поставляющие свою продукцию в Азербайджан. А уж странам Средней Азии Азербайджан куда ближе, чем Армения – хотя бы по культурно-языковому сходству и родству.

В общем, опростоволосился господин Пашинян, и самым нетипичным для себя образом.