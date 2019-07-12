Время поездки на автомобиле из Азербайджана в Турцию через Грузию сократится вдвое

«Грузия выделила большой объем средств на строительство автомагистрали Восток-Запад, являющейся важным проектом для объединения Европы и Азии».

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом во время выступления на проходящей в Батуми международной конференции, посвященной 10-летию «Восточного партнерства», сказала министр регионального развития и инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили.

Министр отметила, что в Грузии крупные инфраструктурные проекты завершатся в 2022 году: «Станет возможным в два раза быстрее преодолеть дорогу от азербайджано-грузинской до грузино-турецкой границы. Наряду с крупными проектами в Грузии также выполняются работы по ремонту и восстановлению внутренних дорог. Кроме того в стране продолжается модернизация железных дорог, представляющих собой основное средство грузовых и пассажирских перевозок».