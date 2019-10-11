Временный сбой напряжения

В последние пару дней тема монастырского комплекса Давид Гареджи, расположенного прямо на грузино-азербайджанской границе, вновь была в центре внимания СМИ и общественности двух стран. Главным образом, из-за визита в Баку нового политического лидера Грузии Георгия Гахария.

Напомним, в конце сентября прошла уже вторая по счету с момента весеннего обострения встреча экспертной правительственной комиссии Грузии и Азербайджана по демаркации и делимитации общей границы на cпорном участке.

Первая встреча состоялась в августе, и тогда специалисты осмотрели территории вокруг села Вахтангиси и комплекса Давид Гареджи, провели совместные замеры по несогласованным участкам границы.

По информации грузинского МИДа, в ходе второй встречи стороны осмотрели и провели геодезические измерительные работы на оставшихся участках грузино-азербайджанской границы, в том числе на территории села Эрисимеди.

И тогда же было заявлено, что результаты второй встречи будут представлены на очередном заседании комиссии Грузии и Азербайджана по демаркации и делимитации, которая состоится в ближайшее время в Тбилиси. С тех пор минуло уже больше 10 дней, но о дате проведения заседания комиссии пока ничего не слышно.

Наверное, из-за этого в Грузии и Азербайджане (надо полагать, в Москве и Ереване тоже) пристально следили за визитом нового премьер-министра страны Георгия Гахария в Баку. Тем более, что это была его первая зарубежная поездка в ранге главы правительства. Гахария встретился с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым, но в заявлениях для прессы лидеры двух государств не упомянули вопрос Давид Гареджи.

Хотя дополнительной интриги ситуации добавило сообщение, что разрешить эту проблему в пользу грузинских верующих и священнослужителей попросил премьер-министра перед визитом в Баку патриарх Грузии Илия II.

Патриарх Грузии попросил премьер-министра вмешаться, чтобы «до завершения процесса делимитации и демаркации восстановить статус-кво», чтобы священнослужителям, верующим и туристам не создавали проблем при посещении Удабно и Чичхитури.

Но об этом обращении и о Давид Гареджи в целом Георгий Гахария, выступая в Баку, умолчал.

При этом, уже 10 октября на правительственном заседании в Тбилиси премьер Грузии Георгий Гахария заявил, что по итогам его визита в Баку принято решение — Азербайджан предоставит грузинским священникам возможность посещать монастыри комплекса Давид Гареджи.

«Как результат наших переговоров могу сообщить, что церкви комплекса Давид Гареджи откроются для грузинского духовенства с завтрашнего дня. Мы шаг за шагом, поэтапно должны достичь серьезного прогресса в этом вопросе», — заявил премьер в четверг.

Гахария отметил, что вопрос несогласованных участков границы должен быть решен с учетом интересов обеих стран. Глава правительства также подчеркнул, что псевдопатриотические выходки в такой важной теме недопустимы.

«Президент Азербайджана заявил, что у нас есть история и география, которая нас связывает. Я полностью согласен с тем, что география и история не разделяет друзей и партнеров, а наоборот, связывает. Именно поэтому у нас был абсолютно открытый разговор о текущих проблемах», — добавил премьер.

Судя по этому выступлению, сторонам удалось пока достичь очередного промежуточного решения, несколько сгладить острые углы, которые вызвали разногласия в первой половине года. Но до реального урегулирования проблемы все еще далеко.

Выступая в прямом эфире на своей странице в Facebook вечером 10 октября с комментариями по итогам визита Гахария в Баку, известный грузинский политолог Гела Васадзе отметил: «Не думаю, что при нынешнем положении можно будет вернуться к состоянию 2012 года, когда стороны решили временно заморозить, отложить решение проблемы Давид Гареджи. Просто, я не верю, что зубную пасту можно запихнуть обратно в тюбик. И мне кажется, что если стороны найдут хоть какие-то положительные решения по этому вопросу, мы все немедленно узнаем об этом».

Одним словом, из мыслей Васадзе следует, что всем нам остается только ждать и надеяться на мудрость и благоразумие экспертов и политиков наших стран, которые не то что должны, а просто обязаны найти компромиссный выход из сложившейся ситуации.