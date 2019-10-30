Временный поверенный в делах США на Украине может выступить в Конгрессе по делу импичмента

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор может стать первым, кто выступит на публичных слушаниях в Конгрессе США в рамках процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на источник.

Так, по ее данным, демократы из профильных комитетов Палаты представителей, ведущие расследование, к настоящему моменту не направляли Тейлору соответствующий запрос. Однако, по информации источника телекомпании, они считают, что кандидатура временного поверенного в делах США на Украине идеально подошла бы для перевода слушаний в публичную стадию. Телекомпания подчеркивает, что сам Тейлор также не возражает против того, чтобы первым выступить на публичных слушаниях в Конгрессе. (ТАСС)

| 2019-10-31T00:08:27+00:00 31 октября 2019, 03:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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