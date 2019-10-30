Временный поверенный в делах США на Украине может выступить в Конгрессе по делу импичмента

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор может стать первым, кто выступит на публичных слушаниях в Конгрессе США в рамках процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на источник.

Так, по ее данным, демократы из профильных комитетов Палаты представителей, ведущие расследование, к настоящему моменту не направляли Тейлору соответствующий запрос. Однако, по информации источника телекомпании, они считают, что кандидатура временного поверенного в делах США на Украине идеально подошла бы для перевода слушаний в публичную стадию. Телекомпания подчеркивает, что сам Тейлор также не возражает против того, чтобы первым выступить на публичных слушаниях в Конгрессе. (ТАСС)