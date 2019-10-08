Временной мерой назвал глава МИД Турции операцию на северо-востоке Сирии

Действия Турции на северо-востоке Сирии являются временной мерой, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

«В ходе телефонного разговора господин Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что Турция с уважением относится к территориальной целостности Сирии, заявив, что шаг Турции в этом регионе является временным», — говорится в сообщении МИД Ирана.

В свою очередь глава иранского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Тегеран выступает против военных действий и считает необходимым соблюдение территориальной целостности Сирии и установление там стабильной и безопасной обстановки.

| 2019-10-08T00:01:01+00:00 8 октября 2019, 04:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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