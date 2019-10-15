Временно приостановлена добыча на платформе «Западный Чыраг»

С сегодняшнего дня примерно на 15 дней приостановлена добыча на платформе «Западный Чыраг».

Как сообщает во вторник Trend, приостановка добычи связана с проведением инспекций и проектных работ. В частности, в программу входят различные проектные работы как обновление факельной систем и системы управления.

Эта операция внесена в ежегодную рабочую программу, бюджет и план добычи по «Азери-Чыраг-Глубоководный Гюнешли».

Отметим, что добыча на других платформах АЧГ («Центральный Азери», «Западный Азери», «Восточный Азери», «Чыраг» и «Глубоководный Гюнешли»), на платформах «Shah Deniz Alpha» и «Shah Deniz Bravo» месторождения «Шах Дениз», операции в Сангачальском терминале, а также экспортные операции через Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и Южнокавказский трубопроводы продолжатся в обычном режиме.