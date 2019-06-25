Времена «паркуюсь, как хочу» канули в лету

25 июня Бакинское транспортное агентство объявило о том, что на дороги столицы возвращаются эвакуаторы.

То есть, все автомобили, которые припаркованы на остановках, пешеходных переходах, тротуарах, во втором ряду, на перекрестках будут эвакуированы сотрудниками БТА на специальные стоянки.

Раньше с «парковочными» нарушителями при помощи эвакуаторов боролась дорожная полиция. Но потом создали БТА, на основных дорогах и проспектах столицы установили дополнительные камеры видеонаблюдения, которые фиксировали незаконно припаркованные автомобили, а затем их владельцам выписывали штраф. Но ничего не изменилось, кто, как хотел, где хотел, там и продолжал парковаться. Теперь закон ужесточен: если автомобиль неправильно припаркован, водителя нет рядом, его просто-напросто эвакуируют.

В БТА также уточнили #, что перед эвакуацией, для соблюдения прозрачности всего процесса, эвакуация будет заснята на фото или видео.

Имеет ли право Агентство ужесточать закон, и будут ли реальные результаты от действий БТА в виде уменьшения пробок и загруженности на дорогах?

Эксперт по вопросам транспорта Азер Аллахверанов в интервью # сказал, что любое транспортное средство, которое мешает перемещению пешеходных средств и пешеходов, однозначно должно быть эвакуировано. «В законе о дорожном движении есть особое требование по этому вопросу. Каждый водитель, припарковавший свой автомобиль на тротуаре, пешеходном переходе должен быть наказан. Они мешают движению не только пешеходов, но и других транспортных средств, тем самым создавая загруженность», — говорит он.

А.Аллахверанов отмечает, что застой в вопросе эвакуации был связан с определенными проблемами. «Компании, занимавшиеся эвакуацией, имели ряд проблем. Именно по этой причине временно вопрос эвакуации автомобильных средств не поднимался. Наконец, некоторые вопросы нашли решение, и услуга вновь заработала. На самом деле — это актуальный вопрос. Парковка автомобилей во втором ряду создавала проблему в виде пробок на дорогах. Каждого водителя, допустившего подобное нарушение, штрафовали на 20 манатов. И, несмотря на это, проблема не решалась — загруженность не снижалась. Поэтому, то, что система эвакуации вновь заработала, станет положительным решением», — сказал эксперт.

Он также отмечает, что после ужесточения правил, автовладелец должен быть в обязательном порядке поставлен в известность о судьбе своего движимого имущества. Он имеет полное право знать куда, когда и как отправлен его автомобиль, подытожил Азер Аллахверанов.

Инструктор по вождению Арзу Бабазаде в интервью # сказал, что для эвакуации потребуются новые машины, рабочая сила. «А это, в свою очередь, потребует достаточно больших инвестиций», — считает он.

По мнению А.Бабазаде, если БТА потратит эти средства на просвещение — эффекта будет больше. «Проблема в том, что наших, как водителей, так и пешеходов трудно обучать чему-то. У меня были ученики, которых я обучал правилам дорожного движения с нуля. Это сложная работа. Если я объясняю, что паркуясь там-то или, выезжая на такую-то полосу перед поворотом, они нарушают правила, ученики говорят «ну и что? все ведь так делают». Люди думают, что если кто-то нарушает, то им тоже можно. Решить проблему можно только просвещением, параллельно со штрафами и эвакуацией, необходимо проводить просветительские работы. Иначе, ожидаемого результата не будет. Это может занять намного больше времени, но оно того стоит», — считает инструктор.

В начале года председатель правления БТА Вюсал Керимли заявил, что Агентство уже оштрафовало около 73 тысяч водителей.