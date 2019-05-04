Вратаря Реала предложат «Манчестер Юнайтед»

Голкипер «Реала» Кейлор Навас может продолжить карьеру в Англии. Руководство мадридцев поручило агентам найти в премьер-лиге новую команду для 32-летнего вратаря сборной Коста-Рики.

По информации The Telegraph, «Манчестер Юнайтед» будет первым клубом, которому предложат услуги Наваса.

МЮ ищет вратаря в связи с неопределенностью в отношении будущего Давида Де Хеа. ПСЖ готов подписать испанца, его контракт рассчитан до лета 2020 года.

Клуб из Манчестера проявляет интерес к Яну Облаку из «Атлетико». Пока не известно, интересен ли «Манчестер Юнайтед» Навас.

Кейлор Навас провел лишь 9 матчей в Ла Лиге в этом сезоне, 4 – на ноль. В новом сезоне «Реал» сделает ставку на Тибо Куртуа.