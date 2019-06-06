Вратаря Лихтенштейна вместо Армении ждет Азербайджан

Вратарь Армандо Майер вновь отправился в ряды молодежной сборной Лихтенштейна по футболу, которой сегодня предстоит сыграть в отборе на ЕВРО-2021 с Азербайджаном.

Голкипер изначально был в заявке U-21, однако затем был приглашен в ряды национальной команды, которую ждет матч отборочного этапа ЕВРО-2020 против Армении. Но теперь он вновь с «молодежкой».

Напомним, что матч Лихтенштейн-Азербайджан состоится сегодня на стадионе «Шпортпарк Эшен-Маурен» в Эшене и начнется в 21:00 по бакинскому времени.