Вратарь Сумгайыта: Надеюсь, что в следующем сезоне мы еще лучше проявим себя

Вратарь «Сумгайыта» Мехти Джаннатов поделился мнением касательно поражения в финале Кубка Азербайджана от «Габалы» (0:1).

«Обидное поражение. Быстрый гол в наши ворота сказалось на всей нашей игре. Качество поля не позволяло показывать комбинационный футбол, а потому могли терять мяч в простых ситуациях. Я горжусь своими товарищами по команде, так как мы проделали большую работу и дошли до финала. Надеюсь, что в следующем сезоне мы еще лучше проявим себя. Что касается по поводу возможного ухода Айхана Аббасова, то я ничего не знаю. Но надеюсь, что он останется», — заявил Джаннатов.