Вратарь Сумгайыта: Надеюсь, что в следующем сезоне мы еще лучше проявим себя

Вратарь «Сумгайыта» Мехти Джаннатов поделился мнением касательно поражения в финале Кубка Азербайджана от «Габалы» (0:1).

«Обидное поражение. Быстрый гол в наши ворота сказалось на всей нашей игре. Качество поля не позволяло показывать комбинационный футбол, а потому могли терять мяч в простых ситуациях. Я горжусь своими товарищами по команде, так как мы проделали большую работу и дошли до финала. Надеюсь, что в следующем сезоне мы еще лучше проявим себя. Что касается по поводу возможного ухода Айхана Аббасова, то я ничего не знаю. Но надеюсь, что он останется», — заявил Джаннатов.

| 2019-05-23T11:57:57+00:00 23 мая 2019, 12:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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