Вратарь Карабаха: Гол на выезде все может поменять

Вратарь азербайджанского «Карабаха» Ханнес Халльдоурссон прокомментировал поражение от белорусского БАТЭ (0:1) в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Это была очень сложная игра. БАТЭ остро контратаковал – жаль, что одна из таких контратак завершилась голом. Нам, к сожалению, отличиться не удалось. Это осложнило нам жизнь, но ничего еще не закончено. Будем готовиться к матчу в Борисове и сделаем все для победы. Там нас ждет тяжелый матч. У БАТЭ есть преимущество. Но мы будем атаковать и на выезде. Шансы у нас все еще есть. Постараемся добиться своей цели. Мы сильнее БАТЭ. Несмотря на поражение, могу сказать это с полной уверенностью. Гол на выезде все может поменять», — заявил голкипер команды.

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