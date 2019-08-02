Вратарь «Арсенала» пока не может осознать что произошло

Вратарь российского «Арсенала» Михаил Левашов прокомментировал поражение в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу от азербайджанского «Нефтчи» в Баку (0:3, первая игра – 0:1), передает azerisport.com.

«В первом тайме мы играли очень хорошо, создавали моменты. Нельзя сказать, что нам не хватило опыта игры в Европе. Это обычный матч, как и остальные, и я не делю их. Выход в еврокубки был значимым событием для всех туляков, и мы старались, бились. Пока до сих пор не осознаем, что произошло. У нас впереди важные игры в чемпионате, постараемся забыть это поражение», — заявил Левашов.