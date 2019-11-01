Врага надо знать в лицо или у нас короткая память?

29 октября в Баку в Российском информационно-культурном центре и в Бакинском славянском университете открылась выставка под названием «Евгений Примаков: человек и политик». На ней были представлены документы и фотографии из архивов МИД России.

За несколько дней до выставки по инициативе посольства России в Азербайджане был проведен конкурс сочинений, посвященный 90-летию Примакова и его роли в международных отношениях в XX и XXI веках.

Эссе о Примакове писали студенты факультета международных отношений, регионоведения и журналистики Бакинского славянского университета. Интересно, о чем они писали, о какой «роли» этого политика в международных отношениях?

Неужели студенты не знали, кто такой Примаков и какую роль он сыграл в трагических для всего азербайджанского народа событиях.

Ведь именно Примакова Генеральная прокуратура Азербайджана признала одним из виновников трагедии 20 января. «Черный январь» — так мы называем день массового убийства мирного населения Баку войсками советской армии. Скандал вокруг выставки разгорается, пользователи в соцсетях выражают недовольство. А что думают представители общественности?

Руководитель Объединения журналистов Азербайджана «Ени Несил» Ариф Алиев считает, что проведение в Баку выставки и конкурса сочинений, посвященного Евгению Примакову, это неуважение к азербайджанскому народу. «Или у нас короткая память или же мы лишены всякого достоинства.

То, что в качестве организатора этой выставки и конкурса сочинений выступает Российское посольство, является выражением неуважения к чувствам азербайджанского народа со стороны России. Я бы назвал это просто провокацией», — сказал # Ариф Алиев.

Как отметил руководитель «Ени Несил», участие Евгения Примакова в организации карательной операции в Баку в январе признано официальными органами Азербайджана. «Считаю, что общественные организации обязаны выразить свое возмущение проведением выставки, посвященной Примакову», — подытожил Ариф Алиев.

Руководитель литературно-творческой ассоциации «Луч» писатель Тофик Меликли считает, что азербайджанский народ не должен забывать про преступления, совершенные Евгением Примаковым.

«Я не понимаю, чем руководствовались организаторы этой выставки и конкурса. Выходит, что они одобряют действия Евгения Примакова, направленные против азербайджанского народа», — заявил руководитель ассоциации «Луч».

Пресс-секретарь Бакинского славянского университета Мансур Гахраманов заявил #, что информация о проведении в БСУ выставки, посвященной 90-летию Евгения Примакова, недостоверна.

«Информация распространена с целью нанесения ущерба деловой репутации нашего вуза», — уверен Мансур Гахраманов.

Однако участие студентов вуза в конкурсе сочинений, посвященном Евгению Примакову, пресс-секретарь признал.

«Этот конкурс является проектом посольства Российской Федерации в Азербайджане. Студенты, принявшие участие в этом конкурсе, являются гражданами Российской Федерации», — сказал пресс-секретарь.

По мнению, депутата Милли Меджлиса, доктора исторических наук, профессора Фазиля Ибрагимли, все организаторы событий 20 января, в том числе Евгений Примаков, являются врагами азербайджанского народа.

«Что касается участия студентов Бакинского славянского университета, в конкурсе сочинений, посвященном Евгению Примакову, то это является внутренним делом руководства вуза», — считает Фазаиль Ибрагимли.

Позвольте не согласиться, уважаемый депутат, не может быть конкурс, посвященный убийце, внутренним делом вуза, даже если это проект посольства России.

P.S. Ряд общественных организаций Азербайджана уже выступил с совместным заявлением. В документе, направленном в СМИ, требуется закрыть выставку, уволить руководство БСУ, потребовать от организаторов выставки извиниться перед азербайджанским народом и перед семьями жертв 20 января.