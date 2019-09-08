Врачи удалили раковую опухоль у почетной императрицы Японии

Операция по удалению раковой опухоли молочной железы у почетной императрицы Японии Митико прошла успешно. Как передает ТАСС, об этом в воскресенье сообщил телеканал NHK.

Операция была проведена в больнице при Токийском университете и длилась около 4 часов. Митико переведена из операционной в специальную палату. Когда она будет выписана, пока не ясно. Перед операцией ее навестил супруг — почетный император Акихито.

Сейчас Митико 84 года. В 2011 году у нее была обнаружена ишемическая болезнь сердца. Тогда врачи провели ей коронарное шунтирование. После этого симптомы болезни повторились в 2015 году.

Почетная императрица Митико (урожденная Митико Сёда) получила этот титул в мае после отречения от престола ее супруга Акихито — бывшего монарха, а ныне почетного императора Японии. За всю историю императорского дома Японии Митико стала первой девушкой незнатного происхождения, которая получила титул императрицы.