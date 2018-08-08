Врачи рассказали о состоянии Сами Насери после операции

Главный специалист-офтальмолог Министерства здравоохранения России Владимир Нероев прокомментировал состояние здоровья избитого в результате драки в московском караоке-баре французского актёра Сами Насери, широко известного по серии фильмов «Такси», после сложной хирургической операции.

Насери перенёс операцию в Научно-исследовательском институте глазных болезней имени Гельмгольца после того, как получил удар по лицу. По словам специалиста Минздрав, в настоящее время французский актёр чувствует себя хорошо, хотя и подчеркнул, что артисту еще предстоит пройти период реабилитации глаза.

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| 2018-08-08T12:10:08+00:00 8 августа 2018, 13:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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