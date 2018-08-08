Врачи рассказали о состоянии Сами Насери после операции

Главный специалист-офтальмолог Министерства здравоохранения России Владимир Нероев прокомментировал состояние здоровья избитого в результате драки в московском караоке-баре французского актёра Сами Насери, широко известного по серии фильмов «Такси», после сложной хирургической операции.

Насери перенёс операцию в Научно-исследовательском институте глазных болезней имени Гельмгольца после того, как получил удар по лицу. По словам специалиста Минздрав, в настоящее время французский актёр чувствует себя хорошо, хотя и подчеркнул, что артисту еще предстоит пройти период реабилитации глаза.

40 просмотров