Врачи рассказали, кому вредно пить кофе

По ее словам, напиток отрицательно влияет на состояние здоровья таких пациентов, особенно если употреблять его в больших количествах. Гастроэнтеролог отметила, что через некоторое время кофе перестает оказывать бодрящий эффект.

«Начинается обратный процесс, когда вся усталость наваливается разом. Это провоцирует мигренозные боли, нарушения сна. А отсутствие его, кстати, помимо прочего и очевидного, влияет еще и на вес», — рассказала Дианова изданию.

Она добавила, что кофе стимулирует перистальтику, поэтому при послаблении стула лучше отдать предпочтение чаю.

«Также кофе обладает мочегонным действием и в какой-то степени вымывает кальций из организма», — заметила врач.

Женщинам в период менопаузы она посоветовала пить кофе только с молоком, а людям с пониженным давлением — черный сладкий кофе.