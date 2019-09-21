Врачи назвали способ проверить, доживет ли человек до 80 лет

Японские медики заявили, что, если человек в 70 лет обладает такой же энергичной походкой, как в молодости, то он почти со 100% вероятностью доживет до 80 лет, передает «Российская газета».

Отмечается, что исследование длилось с 1997 года.

Врачи пришли к выводу, что старость стала наступать позднее по времени как у мужчин, так и у женщин.

Отмечается, что, если к 70 годам человек в привычном для себя темпе ходьбы преодолевал в секунду не более полуметра, вероятность, что он проживет еще 10 лет, составила не более 35%.