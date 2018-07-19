Врача в район силком не затащишь

18 июля региональный советник по вопросам кадров Всемирной организации здоровья (ВОЗ) Галина Перфильева заявила, что в сельской местности Азербайджана наблюдается низкая плотность специалистов в области здравоохранения. «Сегодня в республике, как и во многих других странах региона, наблюдается географический дисбаланс в распределении медицинских работников», — сообщила региональный советник.

Нехватку врачей не отрицают и в самом министерстве здравоохранения. К примеру, недавно консультант отдела кадров, науки и образования Минздрава Тарана Ахмедова сообщила, что дефицит врачей в основном наблюдается в регионах (sputnik.az).

Часть наших читателей, вероятно, помнит, как во времена СССР молодые специалисты, в том числе и врачи, направлялись в регионы по распределению. Отработав положенный срок, они могли вернуться в город.

Для того, чтобы молодой специалист не уезжал обратно, ему создавали льготные условия, выделяли жилье. Благодаря этой политике, большинство молодых врачей оставались в регионе даже после окончания срока распределения.

Мы решили выяснить, как Министерство здравоохранения стимулирует молодых специалистов?

«Наше государство оказывает врачам всестороннюю поддержку. Например, им оказывается помощь в обустройстве с жильем», — заявила «Зеркало» сотрудник пресс- службы Министерства здравоохранения Сафая Ахмедова. Она не согласна, что в регионах Азербайджана не хватает врачей. «Некоторые выпускники Бакинского медицинского университета действительно не хотят ехать работать в районы и пытаются трудоустроиться в Баку. Для обеспечения потребности населения регионов в медицинских работниках и была введена резидентура, работа по распределению после окончания вуза сроком на четыре года», — сообщила она «Зеркало».

«Никакой государственной поддержки врачам, направленным по распределению в районы, не оказывается», — заявил «Зеркало» бывший главный врач Центральной городской больницы города Гянджа Аликрам Мамедов. По словам Мамедова зарплата врача в среднем составляет всего 140 манат. «А им нужно где – то жить, что-то кушать. За эту зарплату квартиру в Гяндже не снимешь, аренда на жилье начинается от 200 манат, а на семью, так все 400 в месяц. Поэтому молодые врачи и отказываются ехать в регионы. Сегодня только в Гяндже 110 врачебных мест являются вакантными», — заявил Аликрам Мамедов.

P.S. Согласно сообщению Минздрава от 02.07.2018, с учетом нехватки кадров в регионах Азербайджана будет осуществляться целевое распределение части плановых мест для приема в резидентуру на 2018/2019 учебный год.

Отмечается, что отведенные по целевому приему плановые места предусматриваются для врачей-специалистов, которые будут работать в конкретных учреждениях здравоохранения, где есть нехватка врачей.

Ну что ж, поживем – увидим…

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