Врач Трампа отрицает наличие у него острых проблем со здоровьем

Медицинский осмотр Дональда Трампа был «рутинной процедурой», и президент США не проходил лечение в связи с какими-то неотложными проблемами или острыми заболеваниями, говорится в заявлении его врача, сообщает Голос Америки.

Неожиданный визит Трампа в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в субботу вызвал вопросы в социальных сетях, поскольку состоялся за несколько месяцев до ежегодного медосмотра президента, который он проходил в прошлом.

«Вопреки возникшим предположениям у президента не было болей в груди, и он также не обследовался и не лечился в связи с какими-то неотложными или острыми проблемами», – говорится в меморандуме врача Трампа коммандера ВМС США Шона Конли, опубликованном Белым домом.

«В частности, он не проходил никаких специализированных кардиологических или неврологических обследований», – отметил Конли.

| 2019-11-19T14:29:39+00:00 19 ноября 2019, 15:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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