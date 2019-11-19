Врач Трампа отрицает наличие у него острых проблем со здоровьем

Медицинский осмотр Дональда Трампа был «рутинной процедурой», и президент США не проходил лечение в связи с какими-то неотложными проблемами или острыми заболеваниями, говорится в заявлении его врача, сообщает Голос Америки.

Неожиданный визит Трампа в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в субботу вызвал вопросы в социальных сетях, поскольку состоялся за несколько месяцев до ежегодного медосмотра президента, который он проходил в прошлом.

«Вопреки возникшим предположениям у президента не было болей в груди, и он также не обследовался и не лечился в связи с какими-то неотложными или острыми проблемами», – говорится в меморандуме врача Трампа коммандера ВМС США Шона Конли, опубликованном Белым домом.

«В частности, он не проходил никаких специализированных кардиологических или неврологических обследований», – отметил Конли.