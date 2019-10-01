Врач Шумахера рассказал о состоянии гонщика

Врач семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Филипп Менаше раскрыл методы лечения гонщика, сообщает Marca.
Специалист опроверг сообщения прессы о якобы экспериментальном восстановлении немца, заметив, что за последние годы в изучении стволовых клеток был достигнут большой прогресс.
«Лечение Шумахера соответствовало стандартам парижской клиники — чудес с ним произойти не могло», — говорит Менаше.
Стоит отметить, что Шумахер продолжает восстановление после черепно-мозговой травмы, которую он получил в 2013 году, катаясь на лыжах в Альпах. После инцидент спортсмен впал в кому.
9 сентября немца доставили в одну из больниц Парижа якобы ради экспериментальной операции по внедрению стволовых клеток в сердечную ткань. Одна из сотрудниц клиники заявляла, что Михаэль тогда был в сознании.
12-го числа Шумахера из больницы выписали. (gazeta.ru)