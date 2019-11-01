Врач назвала продукт, необходимый для профилактики рака

Главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала агентству городских новостей «Москва» о пользе граната для профилактики онкологических, сердечных и аутоиммунных заболеваний, передает РИА Новости.

«Этот невероятно полезный фрукт обладает противовоспалительным, мочегонным, вяжущим и антисептическим свойствами», — рассказала врач.

Она отметила, что в гранатах содержится значительное количество железа, витаминов B1, B2, B6, С, а также пантотеновой и фолиевой кислот. По ее словам, все они помогают работе нервной системы.

«Регулярное употребление граната способствует профилактике онкологических, сердечных и аутоиммунных заболеваний. Гранат лучше употреблять в свежем виде, можно есть отдельно или добавлять в салаты, блюда из овощей, мяса и птицы», — рассказала врач.

Специалисты советуют выбирать целые чистые плоды граната без проколов, трещин и пятен на кожуре с ровно срезанной плодоножкой. Не следует есть фрукты с желтоватыми и коричневыми пятнами на коре: это может быть признаком гнили внутри них.

| 2019-11-01T22:04:07+00:00 2 ноября 2019, 00:53|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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