Впервые женщина победила в кругосветке

53-летняя австралийка, яхтенный шкипер Венди Так стала первой женщиной в мире, одержавшей победу в кругосветной парусной регате длиной почти в год.

Второй финишировала яхта 25-летней британки Никки Хендерсон.

Тысячи человек встречали Венди Так на пристани в Ливерпуле.

«Я очень не люблю, когда заводят этот разговор о женщинах. Я просто делаю свое дело, но я горжусь тем, что мы сделали», — сказала Венди Так газете Telegraph.

Почти год назад 12 яхт из Ливерпуля отправились в кругосветное плавание: участникам предстояло преодолеть путь в 40 тысяч миль (более 64 300 км).

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| 2018-07-29T01:38:50+00:00 29 июля 2018, 07:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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