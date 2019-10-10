Впервые за последние 40 лет парламент Кубы изберет президента

Национальная ассамблея народной власти (однопалатный парламент) Кубы проведет в четверг внеочередное заседание для избрания президента республики в соответствии с положениями новой конституции страны, принятой на референдуме в феврале этого года. Помимо главы государства, которого будут избирать впервые за последние 40 с лишним лет, также назовут имена вице-президента страны, членов Государственного совета и председателя парламента, сообщает ТАСС.

Представление кандидатов парламентариям произойдет непосредственно на заседании, а победителем станет претендент, набравший более 50% голосов присутствующих депутатов. По аналогичной схеме будет избираться и состав Государственного совета, который будет насчитывать 21 представителя. Президент республики вступит в должность сразу после объявления результатов голосования.