Впервые в Японии женщина стала капитаном эсминца

Капитан Михо Отани в возрасте 48 лет возглавила команду эсминца «Меко» из 300 человек во время торжественной церемонии на базе Майдзуру в префектуре Киото.

«Я ожидаю выполнения от вас нашей миссии без колебаний», — приводит Киодо призыв капитана Отани к своим морякам.

«Для меня большая честь стать первой женщиной-капитаном. Я думаю, у нас станет больше женщин. Как бы это сделать нормой?», — сказала она.