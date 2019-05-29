Впервые в истории YouTube канал набрал 100 млн подписчиков

Индийский YouTube-канал T-Series впервые в истории видеохостинга набрал более 100 млн подписчиков.

T-Series, на котором публикуются индийские музыкальные клипы и трейлеры к фильмам, активно увеличивал свою аудиторию в последние пару лет и пытался получить завание топ-канала YouTube.

Его главным конкурентом являлся шведский блогер PewDiePie. Оба канала преодолели отметку в 90 млн подписчиков с разницей в несколько часов еще в марте.

Тогда T-Series обогнал шведского блогера, став самым популярным YouTube-каналом года. В ответ PewDiePie, чье настоящее имя Феликс Кьельберг, выпустил музыкальное видео «Поздравляем», в котором признал свое поражение.

| 2019-05-29T16:36:59+00:00 29 мая 2019, 20:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss