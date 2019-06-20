Впервые в Баку выступит «Электротеатр Станиславский»

В Баку впервые пройдут гастроли «Электротеатра Станиславского».

Как сообщили # организаторы гастролей, публике будут представлены два спектакля, и в обоих блистает известная российская актриса Елена Морозова.

Первая постановка, которую увидят бакинцы, — моноспектакль «Пушкин + «Евгений Онегин». Елена Морозова говорит и живет сразу за всех персонажей пушкинского романа. Светские тетушки, важные генералы, влюбленная Татьяна и сам заглавный герой — Морозова создает на сцене живое многоголосие.

Вторая постановка, — «Про мою маму и про меня» по пьесе Елены Исаевой — трогательный разговор матери и дочери, история взросления, разыгранная Еленой Морозовой и Дианой Рахимовой в нежной и сентиментальной манере.

Оба спектакля пройдут на сцене Оперной студии 7 и 8 декабря.

«Электротеатр Станиславский» был основан в 1935 году как оперно-драматическая студия.

Как драматический театр функционирует с 1948 года. Летом 2013 года художественным руководителем театра стал Борис Юхананов, ученик Анатолия Эфроса и Анатолия Васильева.

Он создал новую концепцию, радикально меняющую устройство сценической площадки, репертуар и работу труппы. Новое название — «Электротеатр Станиславский» — напоминало об истории как студии, так и здания бывшего кинотеатра «Арс». По замыслу Юхананова, обновлённый театр должен был стать самым технологичным сценическим пространством Москвы. В ходе реконструкции восстановили малую сцену, создали зал-трансформер и современные служебные помещения, но сохранили исторические фасады, лестницу и балкон. После реконструкции театр открылся в 2015 году.

В настоящее время «Электротеатр Станиславский» представляет собой современный культурный центр, где проводятся концерты, перформансы, кинопоказы, выставки современного искусства, лекции, работают «Школа современного зрителя и слушателя», книжная лавка «Порядок слов в Электротеатре» и собственная издательская линия «Театр и его дневник».